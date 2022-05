L’isola dei famosi, Roger accusa Estefania: "Mi hai detto di giocare su questa storia d’amore perché piace al pubblico"

Ascolta questo articolo

Come si poteva facilmente ipotizzare alla vigilia della diretta de “L’isola dei famosi“, Estefania Bernal e Roger Balduino si sono intrattenuti in un lungo confronto faccia a faccia dopo le ultime incomprensioni avute in Honduras. La situazione resta però ancora tesa, dal momento che i due non sembrano intenzionato ad andare avanti.

Il discorso, riportato integralmente dal sito “Fanpage“, viene iniziato da Roger in cui spezza una lancia a favore di Estefania, affermando di essersi trovato sempre bene con la modella. Sottolinea poi di aver sentito la sua mancanza in questa settimana, anche quando era in compagnia della sua ex fidanzata Beatriz Marino.

La naufraga però non si addolcisce dinanzi alle parole di Roger, asottolineando di voler chiudere definitivamente questa conoscenza perché delusa dalle parole dette da Laura Maddaloni e le cose che ha dovute sentire quando c’era ancora Beatriz: “Preferisco fare un passo indietro. Io sono bianco o nero, non torno indietro. Ho deciso di chiudere il rapporto“.

Le dure accuse lanciate da Roger Balduino a Estefania

Dopo aver rifiutato il suo bacio, Beatriz continua con il suo monologo, dichiarando di essere rimasta molto delusa dagli atteggiamenti tenuti da Roger: “Hai deluso lei che è veramente innamorata di te. Hai fatto uno show, sapevi che sarebbe venuta qua. Sono io che non scelgo te, devi maturare. Voglio andare avanti da sola“.

Qui Roger, molto probabilmente deluso dalle parole di Estefania, fa capire che almeno nelle prime fasi il loro rapporto è nato esclusivamente per un fatto di strategia: “Ho conosciuto Estefania, che è stata la prima a dirmi: ‘Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico‘. Io le ho detto: ‘Sì, va bene’, però piano piano lei mi è piaciuta. Le ho raccontato di mio figlio, di mia madre e invece di lei non so nulla. Io ho iniziato a innamorarmi di te piano piano. Mi mancavi davvero, non era davanti alla telecamera come fai tu. Lei stava sempre a dirmi: ‘Dai guardami, dai baciami'”.

Estefania smentisce immediatamente queste accuse, bollando Roger come una persona bugiarda e sottolineando che la loro relazione sia nata esclusivamente per una forte attrazione fisica. Il modello continua però sulla sua strada, rivelando come il tutto sia stato creato ad hoc esclusivamente per far parlare un po’ di loro.

Dallo studio interviene Vladimir Luxuria, ove si dichiara delusa da questa strategia accusandoli di aver preso in giro tutto il pubblico. Invece Beatriz sottolinea come Roger sia ancora innamorato di lei, e avrebbe semplicemente paura del giudizio dei telespettatori da casa.