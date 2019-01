L’Isola dei Famosi, Rocco Siffredi possibile opinionista del reality show

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è pronta a partire. Se non ci saranno problemi di sorta, vedremo la prima puntata il 24 di gennaio. Nelle ultime ore poi, salvo imprevisti, sono stati confermati, dal sito “Blogo“, i 18 concorrenti che faranno parte di questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

All’appello quindi mancano solamente i due opinionisti e l’inviato. Se per quest’ultimo non si sa moltissimo, per i due personaggi che staranno in studio sembra che Mediaset abbia trovato i due nomi da sostituire a Daniele Bossari, che è occupato a condurre “Chi ha paura del buio?”, e Mara Venier, passata a Rai 1 per condurre “Domenica In“. Sull’ex vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip si parla anche di una possibile presenza da inviato, anche se al momento sembra una ipotesi remota.

Rocco Siffredi e Alda D’Eusanio possibili opinionisti

Secondo le ultime notizie, il volto femminile di questa edizione de “L’Isola dei Famosi” sarà la giornalista Alda D’Eusanio. Quest’ultima, presenza fissa nella trasmissione di Rete 4 “CR4 – La Repubblica delle Donne“, sarebbe stata preferita dagli autori di Mediaset ad Alba Parietti per prendere il posto di Mara Venier.

Per il ruolo maschile invece è uscito il nome di Rocco Siffredi. A rivelarlo è stato proprio l’attore in una intervista a “Il Messaggero“: “Di nuovo c’è anche che Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo”.

Per lui non sarebbe la prima esperienza a “L’Isola dei Famosi“. Infatti nel gennaio 2015, Rocco Siffredi è partito per il mar dei Caraibi presso le isole insulari Cayos Cochinos (a nord-est di La Ceiba sulla costa settentrionale dell’Honduras), diventando uno dei concorrenti della decima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi“, arrivando fino alla finale e classificandosi al quinto posto.