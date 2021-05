"L’isola dei famosi", Roberto Ciufoli infrange il regolamento: decurtata la razione settimanale di riso

La condizione fisica di molti naufraghi in questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, è disperata. Al momento i concorrenti sembrano inadatti all’arte della pesca e, solamente con il poco riso a disposizione, stanno perdendo peso in maniera troppo veloce.

Al momento il concorrente più danneggiato da questa situazione è Awed, ove ci sono alcune fotografie sui social in cui si può vederlo in delle condizioni fisiche disastrate. In una delle ultime dirette però lo youtuber è stato premiato da Ilary Blasi facendo sbarcare in Honduras, esclusivamente da lui, la parmigiana cucinata dalla madre.

Roberto Ciufoli senza riso per una settimana

In queste ore il comico Roberto Ciufoli è stato duramente punito dalla redazione de “L’isola dei famosi”. Infatti viene accusato di aver oltrepassato il limite che divide la spiaggia del suo gruppo, i primitivi, a quella degli arrivisti. Il naufrago ammette di essere colpevole, sottolineando di aver varcato questa soglia con il solo scopo di prendere un fruttino durante la nottata.

Il comunicato della punizione viene letto da Fariba Tehrani e Isolde Kostner: “Ieri un naufrago ha volontariamente infranto il divieto di oltrepassare la separazione tra arrivisti e primitivi. Il naufrago in questione è Roberto Ciufoli. Sarà decurtata l’intera razione settimanale di riso“.

Una punizione considerata fin troppo dura proprio da Isolde, siccome ritiene che in questa edizione della trasmissione si sta mangiando già poco e punirlo così è del tutto ingiusto: “Il cibo scarseggia, se per una sciocchezza del genere ce ne facciamo ancora togliere ci fa male“.

Ciufoli quindi, salvo clamorosi colpi di scena, farà praticamente la fame per tutta la settimana in Honduras, peggiorando inevitabilmente le sue condizioni fisiche. Si spera vivamente però che, nei prossimi giorni, la punizione può essere leggermente cambiata per consentirgli quantomeno di addentare qualcosa.