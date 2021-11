Per il momento in casa Mediaset si sta cercando di portare avanti il più possibile la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Secondo le ultime nonostante, nonostante dei risultati non all’altezza delle aspettative, ai vertici del Biscione avrebbero deciso di prolungare la trasmissione almeno fino al mese di febbraio.

A causa di questa decisione, al momento, non si conosce il futuro de “La talpa“, il format annunciato dalla rete durante la presentazione dei palinsesti in estate. Sulla trasmissione storica di Paola Perego ci sono ancora numerosi dubbi, dal momento che non si conosce né il cast né il possibile conduttore.

Il futuro de “L’isola dei famosi”

A quanto pare però Mediaset, dopo al “Grande Fratello Vip”, vorrebbe puntare su una nuova edizione de “L’isola dei famosi“. Secondo il sito “Tv Blog” nelle ultime ore la rete avrebbe deciso di confermare la trasmissione e mandarla in onda nella primaverea del 2022, molto probabilmente dopo la finale del “GF Vip”.

“L’Isola dei famosi tornerà in onda su Canale 5 la prossima primavera” afferma “Blogo” che poi aggiunge: “Per L‘Isola dei famosi si tratterà della sedicesima edizione, la settima targata Mediaset. Così i vertici Mediaset avrebbero sciolto i dubbi sul reality che prenderà il posto del Grande Fratello Vip, il cui allungamento fino a febbraio/marzo è stato definito di recente. Da contratto con Banijay rimarrebbero da trasmetterne altre due. Cioè l’edizione 2022, di cui si parla in questo articolo, e una successiva, da collocare più in avanti”.

Fino a oggi ovviamente non si conosce nulla della nuova edizione della trasmissione ambientata in Honduras, ma è quasi certa la conferma di Ilary Blasi al timone del programma. Difficilmente però potremmo vedere la riconferma di Tommaso Zorzi (che ha lasciato Mediaset) e Iva Zanicchi come opinionisti.