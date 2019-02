L’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli si infuria con Ariadna Romero: "La nominerò a vita questa zo…la"

Riccardo Fogli ha tirato fuori le unghie e non sembra per nulla aver digerito la nomination da parte della collega naufraga Ariadna Romero durante la diretta andata in onda mercoledì scorso 20 febbraio 2019. I nervi soprattutto all’interno del reality sembrano essere molto tesi soprattutto tra i naufraghi che non vedono l’ora di tornarsene a casa e quelli che invece voglio arrivare in finale a tutti i costi.

Tra questi proprio il cantante che chiacchierando appunto con Paolo Brosio ha insultato pesantemente la Romero chiosando “La nominerò a vita questa zo…la”. Durante il confessionale Riccardo ha altresì svelato di non aver mai visto segni di freddezza da parte della ragazza cubana ma anzi i due sono sempre andati d’accordo.

“Una nomination che non mi aspettavo, con c’è stata nessuna traccia di malumore tra noi” ha infatti confessato lo stesso Fogli ancora incredulo per l’atteggiamento di Ariadna assunto nei suoi confronti. Subito dopo l’ex dei Pooh è voluto tornare sui suoi passi dimostrandosi più comprensivo tanto da dichiarare “Rimane il fatto che Ariadna ha legato molto con le ragazze e quindi nominare una delle ragazze le dispiaceva”.

Inutile dire che però l’insulto rivolto ad Adriana non è di certo passato inosservato soprattutto sui social dove moltissimi utenti si sono riversati immediatamente per commentare negativamente quanto accaduto ma soprattutto per chiedere l’immediata squalifica di Riccardo Fogli dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Ariadna invece pur essendo consapevole del fatto che Riccardo sia una dei naufraghi ad adoperarsi di più sull’Isola, non ha creato con lui nessun tipo di rapporto tale da volerlo salvare e, sfogandosi con gli alti compagni, ha asserito “Ragazzi, io pensavo che non lo nominasse nessuno. Ho scritto Riccardo perché è la persona con cui ho avuto meno a che fare a livello personale. Io come persona ho avuto meno a che fare con lui. Per questo l’ho nominato, non ho particolari motivi”.