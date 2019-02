L’Isola dei Famosi: Riccardo Fogli rischia la squalifica

Non è sempre facile mantenere la calma per i naufraghi de “L’Isola dei Famosi“. Infatti, i concorrenti di questo reality show devono convivere con molte problematiche, tra cui la fame, la convivenza con le altre persone e soprattutto l’invasione dei mosquitos. L’ultima a lamentarsi di questi insetti è l’ex corteggiatrice Soleil Sorge, dichiarando di provare molto dolore per causa loro.

In queste ore però sta facendo parlare una frase di Riccardo Fogli nei confronti di Ariadna. Quest’ultimo è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, grazie all’incontro con la moglie in Honduras. Karin è giunta fin lì per smentire le voci di un tradimento, lanciate dal magazine di Fabrizio Corona. L’ex componente dei “Pooh” ha comunque ammesso di non aver mai creduto a questo gossip.

La possibile squalifica

Riccardo Fogli ha usato dei termini non molto carini nei confronti di Ariadna Romero. La cubana è stata letteralmente insultata dal cantante dopo che l’aveva deciso di nominarlo. La dura reazione del naufrago sembra non essere stata apprezzata dai social network, e per questo motivo hanno chiesto immediatamente la squalifica.

Per il momento non va esclusa del tutto la possibilità di una clamorosa squalifica del cantante all’interno del reality show di Canale 5. Ariadna Romero ad oggi, non sa ancora delle dure offese fatte da Riccardo Fogli nei suoi confronti. Senza ombra di dubbio però si tratterà questo argomento nella prossima puntata de “L’Isola dei Famosi“.

Mediaset non è proprio nuova a trattare questo tipo di argomento. Infatti, nelle scorse settimane John Vitale è stato punito duramente per aver offeso la conduttrice Barbara D’Urso sul suo profilo di Facebook. In quel frangente, però, gli autori decisero di non prendere la strada della squalifica, ma il ragazzo decise di salutare la trasmissione dopo una settimana per stare accanto alla sua famiglia.