L’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli difende la moglie: "Mi fido ciecamente di lei"

In queste settimane è rimbalzato il gossip di un possibile tradimento di Karin Trentini, l’attuale moglie di Riccardo Fogli, naufrago dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Secondo il settimanale “The King“, diretto da Fabrizio Corona, la donna avrebbe tradito l’ex cantante dei “Pooh” per ben quattro anni con l’amante Giampaolo Celli, noto stilista di abiti da sposa.

Riccardo Fogli, prima d’incontrare la moglie in Honduras, è stato chiamato in “postazione nomination” dove ha potuto vedere un filmato ricco di elogi nei suoi riguardi. In seguito tocca ad Alessia Marcuzzi il compito di comunicargli il presunto tradimento della moglie Karin Trentini, mostrando una breve clip proveniente da “Pomeriggio Cinque” in cui si parlava di questa vicenda.

Le parole di Riccardo Fogli

Dopo aver visto il filmato, il cantante resta tranquillo sulla sua situazione sentimentale: “Niente da dire, posso mettere la mano sul fuoco sull’amore di mia moglie per me e del mio per lei. Non credo assolutamente a niente. E’ la donna più importante della mia vita. Sarà la donna che mi porterà in mano quando sarò morto e spargerà le mie ceneri! Uno come me dove lo trova! Credo a cuore mio per toda la vida!”.

Riccardo Fogli raggiunge finalmente la Palapa e incontra Karin Trentini. I due si abbracciano e lei rivela: “Devi stare sereno anche se escono fuori altri 15 amanti o se hai qualche figlio segreto… Io me la rido alla grande. Ho protetto Michelle con tutto il cuore da queste cattiverie, non si rendono conto che ci sono bambini che possono soffrire…”.

La coppia piace molto, sia sui social network che in studio. Alba Parietti, una delle due opinioniste di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“, riempie di elogi il cantante per il comportamento tenuto in questa circostanza, rivelando che Karin Trentini fa bene ad amarlo in questo modo.