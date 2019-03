L’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli contro Marina La Rosa: "Me ne sbatto di quello che pensi"

Nella giornata del 18 marzo è andata in onda la decima puntata de “L’Isola dei Famosi“, trasmissione di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi insieme ad Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Una diretta con poche novità, ma nonostante ciò ci sono state delle liti che stanno facendo parlare ancora il web.

Il confronto tra Riccardo Fogli e Marina La Rosa è quello più discusso sul web. L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha infatti accusato il cantante di essere fin troppo gentile nei riguardi di Soleil Sorge e di aver espresso opinioni forti contro di lei. La risposta del naufrago non si è fatta comunque attendere, accendendo una lite in “Palapa“.

La lite tra Fogli e La Rosa

Soleil Sorge non è una delle naufraghe più amate di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“. L’ex naufrago Paolo Brosio e Kaspar Capparoni hanno infatti dichiarato che la ragazza sia aiutata dagli autori, mentre Stefano Bettarini ha avuto più di una discussione con l’ex tronista di “Uomini e Donne“. Solamente Riccardo Fogli, fino a questo momento, ha preso sempre le sue difese.

Per questo motivo, Marina La Rosa accusa Riccardo Fogli di essere poco lucido quando si parla di Soleil Sorge. Il cantante reagisce a queste parole in maniera dura: “Il tuo pensiero mi fa strabattere le palpebre, pensa a quel poco di charme, di fascino che ti è rimasto. E’ normale che non ti piaccia Soleil perché spero che ti piacciano ancora gli uomini. Non vedi che non ti applaude nessuno? Come ti permetti ragazzina?”.

Le sue parole non sono state apprezzate dal web. Per esempio Mario Manca, che scrive su “Vanity Fair“, dichiara su Twitter: “Comunque siamo tutti d’accordo che Riccardo Fogli avrebbe dovuto abbandonare l’isola subito dopo il video di Corona. Ne sarebbe uscito a testa alta e avrebbe evitato di dire cretinate come ‘per fortuna non ti piace Soleil perché mi auguro che ti continuino a piacere gli uomini'”.