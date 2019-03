L’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli avrebbe chiesto il viagra alla produzione

Il percorso di Riccardo Fogli a “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, non è stato sempre facile. Di sicuro l’ex membro dei “Pooh” resta uno dei naufraghi più discussi di questa edizione, a causa del presunto tradimento della moglie Karin Trentini con lo stilista Giampaolo Celli.

In queste ore sta girando sul web una indiscrezione molto piccante su Riccardo Fogli. Il cantante pare abbia una vita intima ancora molto attiva, e oltre alla sua relazione con Karin Trentini di ben trent’anni più giovane di lui, avrebbe richiesto ai medici del reality show la famosa “pillolina blu”.

L’indiscrezione del settimanale “Oggi”

Sulla rivista diretta da Umberto Brindani, il giornalista Alberto Dandolo riporta una notizia che ha lasciato i fan de “L’Isola dei Famosi” senza parole. Riccardo Fogli, come possiamo leggere sull’ultimo numero di “Oggi“, avrebbe ricevuto dalla redazione una confezione “di preservativi standard dati nel kit di pronto soccorso”.

Le sorprese però non sono finite qui, poiché sempre secondo Alberto Dandolo, il cantante ha richiesto anche una confezione di viagra, noto per garantire delle ottime prestazioni ses*uali. Per il momento non sappiamo se si tratti di un semplice pettegolezzo oppure della verità, con l’articolo del giornalista che termina con due semplici parole “Ah, saperlo”. La verità potrebbe venire a galla solamente dopo la finale de “L’Isola dei Famosi“, che andrà in onda tra una settimana.

Riccardo Fogli non ha vissuto una settimana facile a “Cayos Cochinos“. Il cantante se l’è presa con l’ex concorrente di Amici 17, Luca Vismara, perché quest’ultimo avrebbe riferito delle bugie alla “gatta morta” Marina La Rosa. Sul ragazzo non ci va leggero: “Tu sei un vero testa di c*zzo Luca e sei bugiardo e infame. (…) Io dico una cosa così? (…) Ho detto ‘va rispettato chi sta male’… Il riso è sacro. Io non so che tipo di serpe sei, mi dispiace Luca, ti prego”.