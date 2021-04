L’isola dei famosi resterà su Mediaset almeno fino al 2023: confermata Ilary Blasi per il 2022

Da pochi mesi è iniziata la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Per il momento non si tratta di una edizione molto entusiasmante, a causa della mancanza di dinamiche tra i naufraghi.

I problemi sono nati anche per via dei numerosi ritiri, tra cui gli ultimi Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne per mezzo di un infortunio. Nonostante le difficoltà gli autori stanno lavorando duramente per poter quantomeno sistemare la barca, ed i nuovi ingressi hanno come obbiettivo proprio quello di iniziare a creare qualche storia in Honduras.

Mediaset rinnova “L’isola dei famosi”

Intanto, seppure gli ascolti non sono molto entusiasmanti, la rete ha deciso di acquistare i diritti de “L’isola dei famosi” fino al 2023. A rivelare questa indiscrezioni è il sito “Tv Blog”, in cui afferma che la prossima edizione dovrebbe andare in onda nella primavera del 2022 con la conduzione di Ilary Blasi.

Ecco le parole del sito in merito a questa notizia: “Aspettiamoci dunque altre due edizioni dell’Isola dei famosi su Canale 5, programma questo che tornerà il prossimo anno, fra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022, sempre con Ilary Blasi alla conduzione, per fare un tandem stagionale nelle serate del lunedì e del venerdì con il Grande fratello vip 6 diretto e condotto da Alfonso Signorini, quest’ultimo che presiederà l’autunno e l’inverno di Canale 5”.

Tra le tante cose per i prossimi due anni dovrebbe essere confermata pure la doppia messa in onda, che ha fatto il suo esordio in un reality show grazie al “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. La rete quindi sta facendo capire di star puntando tutte le sue risorse su questi tipi di programma che restano, malgrado le critiche, molto chiacchierati sui social.