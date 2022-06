L’isola dei famosi potrebbe essere cancellato: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

L’edizione numero sedici de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi, sta andando a gonfie vele. Difatti la moglie di Francesco Totti, oltre ad aver ricevuto numerosi complimenti grazie alle sue abilità da conduttrice, è riuscita immediatamente ad avere una certa sintonia con i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Proprio per questo motivo la rete ha deciso di aumentare il numero delle dirette, facendo slittare la finale di circa tre settimane, che quindi andrà in onda su Canale 5 verso il finire di giugno. Intanto proprio durante l’ultima diretta il televoto ha deciso di nominare come primo finalista Nicolas Vaporidis, che vince nella nomination flash contro Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger.

Le ultime novità dedicate a “L’isola dei famosi”

Gli ascolti però stanno leggermente calando nelle ultime settimane. Difatti il reality, dopo aver registrato nelle prime dirette una media sopra i tre milioni di telespettatori con uno share che gravitava con una media attorno al 18%, si è stabilizzato poi sui 2.500.000 milioni di spettatori non riuscendo più a risalire la china nonostante le recenti ospitate di Soleil Sorgè e Vera Gemma.

Intanto, secondo il giornalista di “Dagospia” e “Il Fatto Quotidiano” Giuseppe Candela su Twitter, non è scontata la riconferma del format per la prossima stagione: “L’Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e ‘nuovo’ share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma #isoladeifamosi”.

Si tratta comunque di una indiscrezione non ancora confermata da Mediaset, ma di certo alla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi non mancano le alternative. Oltre al “Grande Fratello Vip”, che andrà in onda nel mese di settembre, Canale 5 può mettere ancora in campo “La talpa” e soprattutto il nuovo format annunciato nei giorni scorsi dal titolo “Target”.