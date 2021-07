L’isola dei famosi potrebbe essere cancellato dai palinsesti per far posto a "La talpa"

Come annunciato durante la presentazione dei palinsesti dal prossimo anno su Canale 5 ritorna nuovamente il reality show de “La talpa“. Al momento però non si conoscono i dettagli sul programma, poiché a oggi bisogna scegliere ancora il conduttore e i concorrenti pronti a mettersi in gioco.

Mediaset però vuole continuare prepotentemente a puntare sui reality show, siccome sono dei programmi a basso costo che riscuotono ancora un discreto successo in televisione. L’unica nota negativa dello scorso anno televisivo è stato “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che nonostante le aspettative non ha raccolto i risultati sperati.

Mediaset pensa a una rivoluzione nei suoi palinsesti

Proprio a causa dei bassi ascolti Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando, in maniera abbastanza clamorosa, di cancellare definitivamente “L’isola dei famosi” dai programmi da mandare nel 2022 su Canale 5. A riportare questa notizia è il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, nella rubrica “A lume di Candela” scritto dal giornalista Giuseppe Candela.

“Il colpo a sorpresa ai palinsesti Mediaset? L’arrivo de La Talpa su Canale 5. Il reality, condotto nelle precedenti edizioni da Paola Perego, richiesta a gran voce sui social, è stato invocato per anni in lungo e in largo. Finalmente tornerà in onda nel 2022, ufficialmente dopo L’Isola dei Famosi, in primavera inoltrata” rivela Candela che poi aggiunge: “In realtà gira voce che l’arrivo del nuovo reality sia dovuto proprio alla debolezza de L’Isola dei Famosi che arranca da qualche stagione e che potrebbe, nonostante gli annunci e gli accordi, finire in soffitta prima del previsto“.

Ovviamente si tratta solamente di una voce, poiché Ilary Blasi in una intervista a poche ore dalla finale ha ammesso che ritornerebbe volentieri alla conduzione de “L’isola dei famosi”, confermando quindi una sedicesima edizione. Tuttavia i piani in casa Mediaset, come capitato negli ultimi anni, possono cambiare rapidamente.