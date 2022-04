L’isola dei famosi, piccolo malore per Laura Maddaloni dopo la prova ricompensa

Durante la dodicesima puntata de “L’isola dei famosi” i naufraghi si sono sottoposti alla prova ricompensa, che consiste in dieci bistecche, precisamente una ogni volta che un naufrago supera la prova del tempo e di equilibrio in mare. Tra i partecipanti è presente anche Laura Maddaloni, dal momento che Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi vengono esclusi dagli altri naufraghi di comune accordo.

In totale riescono a conquistare quattro bistecche, da dividere per tutti i naufraghi, ma il premio viene aumentato proprio grazie a Carmen Di Pietro. La showgirl difatti, durante il “cocco quiz“, riesce a conquistare caffè e brioche da dividere con i naufraghi a propria scelta.

Problema di salute prima della prova ricompensa

Una volta conquistate le sudatissime quattro bistecche, la conduttrice chiama la pubblicità e nel mentre i naufraghi ritornano nella Palapa. Poco prima di far sostenere la prova a Carmen, l’inviato in Honduras Alvin fa un piccolo annuncio: “Laura Maddaloni ha avuto un piccolo mancamento“.

Si è visto poi ritornare Clemente Russo leggermente in ritardo rispetto agli altri naufraghi, poiché ovviamente preoccupato dalle condizioni della moglie. Fortunatamente, come sottolineato anche dal sito “Novella 2000”, la donna riesce immediatamente a riprendersi: “L’inviato dall’Honduras ha detto che la moglie del pulige, Laura Maddaloni, ha avuto un leggero malore dopo la prova ricompensa. Si è trattato di un piccolo mancamento. Ha bevuto dell’acqua ed è stata subito soccorsa dal dottore presente lì, il quale ha fatto sapere che lei sta bene e non è successo nulla di grave“.

Infatti nel giro di poco Laura ritorna con gli altri naufraghi e prova a proseguire la diretta insieme ai suoi compagni di viaggio. Tra l’altro la Maddaloni è stata protagonista della diretta per via di uno scontro con Guendalina, ove la famiglia Russo ha avuto alcuni screzi con i Tavassi negli ultimi giorni.