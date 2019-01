L’Isola dei Famosi, piccola lite tra Kaspar Capparoni e Alessia Marcuzzi

La prima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, è stata costellata da alcuni litigi. Protagonista di un piccolo scontro è stato il naufrago Kaspar Capparoni, che ha voluto attaccare la produzione perché le dichiarazioni rilasciate in un “confessionale” sono state tagliate cambiando il vero significato delle sue parole.

Ciò che abbiamo potuto vedere però è stata un Alessia Marcuzzi molto più agguerrita, pronta a fermare le polemiche sul nascere. Durante la prima puntata, andata in onda lo scorso giovedì Kaspar Capparoni, per lamentarsi del taglio fatto dalla produzione, ha deciso di innescare una piccola polemica con Alessia Marcuzzi. La conduttrice però, coadiuvata Alba Parietti, sono andati contro alle parole dell’attore di “Rex”.

Le critiche di Kaspar Capparoni

Queste sono le parole dell’attore durante il confronto con Alessia Marcuzzi: “Gradirei che quando uno fa una comunicazione non venisse tagliata. Io ho detto che il mio metro di giudizio sarà non dire chi è antipatico ma posso dire chi potrà essere a favore del gruppo o meno. È bastato tre secondi per farmi passare per quello che sono”.

La risposta di Alessia Marcuzzi è stata chiara: “Allora vedrete tantissimi video tagliati perché non si ha tempo. Vi prego di non fare polemica su questa cosa”. Anche Alba Parietti, l’opinionista di questa edizione, ha voluto prendere le difese della conduttrice: “Si vedono solo due piccoli leader con la differenza che Marina La Rosa è più diretta”

I fan sui social network si sono divisi in due, ma la paggior parte della ragione è andata ad Alessia Marcuzzi. Il naufrago infatti è stato accusato da molti di essere “pesante”, poiché i tagli durante i loro confessionali ci sono sempre stati. Intanto, l’attore Kaspar Capparoni deve affrontare la sua prima nomination contro Demetra Hampton e Taylor Mega.