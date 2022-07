L’isola dei famosi, per Carmen Di Pietro non c’è due senza tre: "Lo rifarei con mia figlia Carmelina"

Ascolta questo articolo

Carmen Di Pietro è stata tra le protagoniste in assoluto dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, ed è stata fino all’ultimo tra le favorite per la vittoria insieme a Nicolas Vaporidis, ove quest’ultimo effettivamente ha portato a casa il montepremi di 100 mila euro.

Per la showgirl si è trattata della sua seconda partecipazione al reality show ambientato in Honduras, dal momento che aveva già preso parte nel 2004 dove però non ottenne lo stesso successo. Nella sua ultima avventura infatti riesce a conquistare il cuore del pubblico da casa grazie alla sua simpatia e le sue piccole gaffe.

Carmen Di Pietro si ricandida per “L’isola dei famosi”

Come svelato nella sua ultima intervista al sito “Fanpage“, Carmen Di Pietro non sembra essersi stufata de “L’isola dei famosi”. Infatti dichiara che prenderebbe nuovamente parte al programma, ma questa volta insieme alla figlia Carmelina che, a suo dire, avrebbe il desiderio di riprendere parte a questa avventura televisiva.

“Come inviata sì, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa“ Carmen Di Pietro al momento però può candidarsi solamente in un altro nuovo per via dell’età della figlia: “Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme‘. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”.

Parlando invece della sua ultima esperienza, dichiara di aver legato molto con Nicolas Vaporidis ed i fratelli Tavassi e con loro ci uscirebbe immediatamente a cena. Ovviamente non tutto è andato nel migliore dei modi e la showgirl non si tira indietro con gli attacchi: “Ci sono 3-4 persone scostumate, che non hanno rispetto per il prossimo e che non vorrei più rivedere. Ma sono una signora e non faccio nomi, chi ha visto l’Isola lo può intuire”.