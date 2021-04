L’isola dei famosi, Paul Gascoigne totalmente nudo e Iva Zanicchi loda l’ex calciatore: "Sei un uomo bellissimo!"

Paul Gascoigne, nel bene e nel male, è uno dei protagonisti di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nonostante i suoi evidenti problemi con la lingua, l’ex calciatore della Lazio si ritrova spesso al centro di ogni importante dinamica che succede in Honduras e spesso gli autori dedicano una buona parte della diretta anche sul suo passato turbolento.

Nell’ultima puntata del 19 aprile Ilary Blasi mostra alcuni video in cui Paul Gascoigne prende il sole totalmente nudo. L’opinionista del reality, Iva Zanicchi, dopo aver visto questa clip, in collegamento con la palapa loda il naufrago per il suo fisico statuario.

Iva Zanicchi scherza con Paul Gascoigne

Ilary Blasi, in maniera ironica, invita la cantante di guardare attentamente la clip dedicata a Gascoigne: “Attenzione abbiamo delle immagini esclusive, c’è stato il primo nudo integrale dell’isola dei Famosi. Naturalmente siamo fuori dalla fascia protetta quindi possiamo farvele vedere, quindi mettete tutti i bambini a letto e scopriamo di chi si tratta”.

Persino gli altri due opinionisti apprezzano molto le immagini mostrate dalla conduttrice, in cui Elettra Lamborghini si dichiara dispiaciuta per aver deciso di censurare le parti intime. Invece Tommaso Zorzi rivela di aver cambiato totalmente opinione su Paul Gascoigne dopo aver ammirato il suo lato B.

In collegamento dalla palapa Ilary Blasi scherza con il naufrago, confessando di aver fatto vedere le sue immagini nude mentre prende il sole in tutta Italia: “Mi si è bruciato il c*lo, però è andata bene” scherza Gascoigne per poi aggiungere: “È la prima volta che ho preso il sole in cinque settimane, mi ha rilassato molto” mentre sul finale Iva Zanicchi lascia un altro apprezzamento: “Io questa notte vado a letto molto contenta dopo averti visto mezzo nudo, sei un bellissimo uomo. Complimenti”.