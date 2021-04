"L’isola dei famosi", Paul Gascoigne costretto a ritirarsi a causa di un infortunio

Continua a essere tormentata dalla sfortuna la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi su Canale 5. Infatti, nell’ultima diretta andata in onda nella giornata del 22 aprile, Paul Gascoigne è costretto ad annunciare il suo ritiro.

Fino a questo momento hanno abbondato per infortunio, oppure per gravi problemi familiari, i seguenti concorrenti: il visconte Ferdinando Guglielmotti, Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. I nuovi vip, che dovrebbero entrare nella prossima settimana come Ignazio Moser, avranno il duro compito quello di sostituire tutti i ritirati della trasmissione.

L’infortunio di Paul Gascoigne e il ritiro

L’ex giocatore della Lazio si è infortunato a un braccio, causato da un movimento maldestro, durante una delle prove ricompense fatte nelle scorse settimane. Nonostante questo problema Paul, da vero combattente, ha provato in ogni modo a restare in Honduras, mettendo sulla spalla dolente una fascia e dormendo su una brandina su cui riposare per non peggiorare le cose coricandosi a terra.

A quanto pare tutte le precauzioni del caso non sono bastate, siccome Gascoigne è stato costretto a ritiarsi in questi giorni dal reality show. Come riportato da Ilary Blasi il bollettino medico stava iniziando a peggiorare, e le sue condizioni purtroppo non gli hanno concesso di poter rimanere fino alla fine in Honduras.

Ilary, che ricordiamo aver registrato anche questa puntata de “L’isola dei famosi” a causa della messa in onda in Spagna di “Supervivientes”, si è collegata con Gascoigne. Qui il 53 enne prova a ironizzare sul suo infortunio: “Mi sono rotto il tendine e il legamento della spalla. Per me però è tutto a posto perché ho mangiato il gelato”. Una volta parlato brevemente con l’ex calciatore, la conduttrice mostra come con tutti i concorrenti eliminati i momenti migliori.