L’isola dei famosi, Patrizia Bonetti si ritira per le ustioni

Patrizia Bonetti è tra le prime concorrenti a ritirarsi in questa sedicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La modella italocubana sbarca in Honduras durante la seconda diretta, in cui si lancia dall’elicottero insieme a Blind e Roberta Morise.

Tra i tre entrati di quella giornata si apre poi un televoto, vinto abbastanza nettamente da Blind, quindi Patrizia e Roberta si sfidano alla fatidica prova del fuoco. Dopo circa sei minuti, gli autori decidono di farla finita, dando la vittoria alla Morise (facendo quindi coppia con Blind) a causa di un presunto spostamento da parte di Patrizia, ove quest’ultima finisce a Playa Sgamada.

Il ritiro forzato di Patrizia Bonetti da “L’isola dei famosi”

Di un possibile abbandono dal reality show se ne è parlato già dalla terza diretta, siccome Patrizia era assente. Ilary però, come riportato da “Biccy”, ha provato a tranquillizzare i fan: “Patrizia si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi”.

Purtroppo però le sue ustioni sembrano essere più gravi del previsto, dal momento che Giuseppe Porro ha annunciato in esclusiva l’addio della influencer: “Patrizia Bonetti sta ritornando in Italia dopo aver riportato alcune ustioni durante la prova del fuoco. L’influencer ha, così, abbandonato definitivamente il gioco. Il suo staff nei giorni scorsi aveva già fatto capire qualcosa, postando una foto su Instagram con la descrizione: ‘Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi'”.

La voce tra l’altro viene confermata anche dal sito de “Il Messaggero“, e attualmente manca soltanto una conferma da parte degli autori, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni o al massimo durante la diretta del 4 aprile su Canale 5.