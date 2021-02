"L’isola dei famosi", parla per la prima volta Ilary Blasi: "Un ritorno alle origini"

Ci siamo, la nuova edizione de “L’isola dei famosi” sta per prendere il via. Salvo imprevisti dell’ultimo momento, si dovrebbe partire il prossimo 11 marzo. Il tempo di spegnere le luci della casa più spiata d’Italia, decretare il vincitore del GF Vip e subito si riparte con l’altro reality show di punta, in casa Mediaset. Dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi, al timone troveremo Ilary Blasi.

La signora Totti, ha parlato per la prima volta di questa nuova esperienza, presentando la nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Tv Sorrisi e Canzoni”, Ilary si è sbottonata e ha raccontato il reality della sopravvivenza svelando anche qualche informazione fino ad ora tenuta segreta e confermando alcune voci circolate in questo periodo.

La moglie di Francesco Totti ha ammesso di essere carichissima e non vede l’ora di cominciare. D’altronde, tra scelte professionali e pandemia è ferma ai box da circa 1 anno e mezzo. Ilary assicura che sarà un ritorno alle origini, dove i naufraghi soffriranno la fame e dove dovranno ingegnarsi per sopravvivere, privi di qualsiasi tipo di comodità.

Sul cast la Blasi tiene la bocca cucita, lasciandosi però sfuggire qualche informazione inedita. La conduttrice ha dichiarato che i naufraghi saranno 16 in tutto, nessuno di essi ha mai preso parte ad un reality e per tale ragione la scelta è stata molto difficile. Sulla fine del reality, Ilary ha scherzato: “Io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia“.

Capitolo inviato. La signora Totti ha ammesso che sarà una vera sorpresa, senza però sbottonarsi più di tanto. Lo stesso dicasi per gli opinionisti. Per questi ultimi, la Blasi ha solo dichiarato che non sa quanti saranno, ma che cercherà di accostare un “vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane“. Al momento la coppia sembrerebbe essere composta da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

La prima avrebbe già firmato il contratto, mentre il secondo dovrà decidere il da farsi una volta terminata l’avventura nella casa del GF Vip. “L’isola dei famosi” targata Ilary Blasi, inoltre non si sa se avrà o meno il pubblico in studio a causa del Covid. La conduttrice si augura che almeno un numero ridotto di partecipanti, possa essere presente ma al contempo comprende a pieno il momento. D’altronde anche lei ha fatto i conti col Coronavirus qualche mese fa. Non solo Ilary risultò positiva, ma anche suo marito Francesco Totti e suo suocero, ha addirittua perso la vita.