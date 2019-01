L’Isola dei Famosi, parla Gianfranco il figlio di Grecia Colmenares: "A 12 anni mi ha abbandonato"

La 14esima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da solamente una settimana eppure si fanno prepotenti i gossip e le novità riguardo alcuni naufraghi in Honduras. A parlare questa volta è Gianfranco, il figlio di Grecia Colmenares, che ha voluto raccontare del rapporto con la madre in una lunga intervista a Grand Hotel.

Grecia sembra aver passato un momento molto difficile soprattutto dopo aver divorziato dall’ex marito Marcelo Pelegri “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata” ha infatti raccontato il figlio Gianfranco. Il ragazzo 27enne ha altresì raccontato di quando Grecia si occupava di lui in prima persona.

Sembra addirittura che l’attrice di telenovela, quando Gianfranco aveva solamente tre mesi, convinse il regista a scritturarlo pur di non lasciarlo con una baby sitter. Tutto però è finito bruscamente nel 2000 ovvero quando Grecia decise di mettere fine al matrimonio con Pelegri “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no” ha raccontato il ragazzo.

Subito dopo il divorzio l’attrice è tornata a vivere in Venezuela mentre Gianfranco e il padre si sono trasferiti a Miami. Per anni il ragazzo non ebbe rapporti con la madre ovvero fino a quando non divenne maggiorenne e si iscrisse all’università della Florida.

“Oggi i nostri rapporti sono idilliaci a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata” ha concluso felice Gianfranco. Non ci resta dunque che attendere per vedere se Alessia Marcuzzi inviterà il ragazzo per fare una gradita sorpresa all’attrice che, in questa settimana, sembra essersi adattata abbastanza bene sull’Isola ma soprattutto con il gruppo.