L’isola dei famosi, Paolo Noise spiega il vero motivo del suo ritiro

Il ritiro di Paolo Noise da “L’isola dei famosi” è stato avvolto in un piccolo mistero. Sia l’ex naufrago che la moglie sui social network non sono voluti entrare nel dettaglio in merito a questo abbandono improvviso, in cui rivelano solamente che si sia trattato di un motivo molto grave.

Come riportato dal sito “Today” però il conduttore radiofonico è intervenuto nella sua trasmissione, cioè “Lo Zoo di 105 “in onda su Radio 105, in cui spiega nei minimi dettagli il motivo dietro al suo ritiro. Prima di farlo però ci ha tenuto a ringraziare tutto lo staff medico, che gli hanno consentito di riprendersi in tempo.

Le parole di Paolo Noise

Paolo si dichiara comunque molto felice per come sono andate le cose, nonostante l’avventura vissuta in Honduras sia stata piuttosto breve, rivelando che finalmente si è sdoganata l’immagine negativa che si ha dello Zoo di 105, poiché dietro alle maschere sono riusciti a farsi conoscere anche per essere delle persone normali.

Il motivo dietro al suo addio è stato derivato da un malore e, ai microfoni del programma radiofonico, ne ha voluto raccontare i dettagli di quella notte: “Ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi, è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo”.

In seguito al primo allarme tutta l’équipe medica è riuscita a stabilizzarlo, prima di portarlo in elicottero dapprima in un centro medico, e poi successivamente in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ha dovuto forzatamente prendere due elicotteri, e farsi due stabilizzazioni da due medici diversi. Una volta arrivato a Milano dovrà comunque continuare a farsi controllare, poiché ha già un tagliando pronto. Paolo sottolinea che ora dovrà cambiare le sue abitudini, ma si dichiara comunque felice, perché così facendo può continuare a vivere insieme alla moglie e magari continuare a girare per il mondo.