L’Isola dei Famosi, Paolo Brosio sofferente a causa dei mosquitoes lascia l’Isola per ricevere cure mediche

Questa 14esima edizione de L’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova i naufraghi che, nelle ultime ore, si sono trovati davanti alcuni ostacoli molto pesanti. Dopo l’abbandono di Yuma Diakite per problemi familiari anche Paolo Brosio sta pensando di ritirarsi a causa dei mosquitoes che continuano ad attaccarlo senza tregua.

Non c’è infatti una parte del corpo di Brosio che non sia ricoperta di punture e proprio per questo motivo è più che comprensibile il suo sconforto ma soprattutto la sua terribile sofferenza. Lo stesso collega naufrago Kaspar Capparoni ha ammesso di vedere l’amico Paolo stare molto male per questa condizione tanto da credere che quest’ultimo non resisterà ancora per molto.

Paolo Brosio oltretutto ha cercato conforto negli amici naufraghi confidandosi proprio con loro ed esprimendo tutto il dolore provato in questi giorni “In tre secondi mi hanno punto dieci volte. Mi gira la testa, mi sento male. Arrivo qui per accendere il fuoco e mi pizzicano trenta volte. Sto male. Cento punture guariscono e duecento ne arrivano. Ho passato tutta la notte a grattarmi le mani con la rete. Fa tanto male” ha confessato il giornalista disperato.

L’idea di abbandonare il reality si sta facendo sempre più forte nella mente di Brosio soprattutto ora che il suo corpo è stato letteralmente devastato dalle punture dei mosquitoes e lui stesso non riesce a vivere pienamente l’esperienza de L’Isola dei Famosi. Nonostante tutto però il giornalista vorrebbe rimanere perchè ha sempre combattuto nella sua vita, anche nello sport.

“Mi sembra di gettare la spugna però in realtà non sono io che getto la spugna, è la mia salute. Il dolore è forte, il prurito diventa tremendo” ha chiosato Paolo. Vista la situazione il medico ha deciso di recarsi sull’isola per visitarlo e decidendo successivamente di portarlo via per accertamenti e non ci resta dunque che attendere novità in merito e vedere se Paolo Brosio lascerà il programma oppure stringerà ancora i denti rimanendo in gioco.