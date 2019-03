L’Isola dei Famosi, Paolo Brosio ritorna dall’Honduras con una missione: "E’ stato un segno divino"

Paolo Brosio era partito per “L’Isola dei Famosi” portando con sé la grande fede che lo accompagna da anni. Il suo percorso in Honduras ha avuto alti e bassi, fino ad arrivare alla sua eliminazione e al conseguente rientro in Patria. Durante la semifinale, andata in onda su Canale 5 il 25 marzo, si è seduto davanti ad Alessia Marcuzzi e ha parlato della sua esperienza.

Il suo racconto ha commosso molti telespettatori e la stessa conduttrice, infatti l’ex naufrago con la voce rotta dal pianto ha ricordato il suo soggiorno in maniera inedita, definendolo addirittura “un segno di Dio“. L’uomo ha raccontato di aver voluto assistere ad una messa nel giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, e proprio allora è successa una cosa che lo ha profondamente segnato.

Brosio è stato condotto in una zona dell’Honduras dove si trovava una chiesa e proprio in quel luogo ha fatto la conoscenza di Padre Javier, un religioso molto attivo per aiutare la popolazione in forte difficoltà. Questo suo prodigarsi per i suoi parrocchiani ha colpito l’ex naufrago.

Paolo Brosio commuove tutti con le sue parole

Paolo, durante questa sua visita, ha incontrato anche molti bambini costretti a vivere in condizioni di estrema povertà, e tutta quella sofferenza, ma anche forza d’animo lo hanno toccato nel profondo, tanto da farlo riflettere e arrivare alla conclusione che anche lui poteva fare qualcosa per loro.

Tutto questo lo ha riportato con i piedi per terra e gli ha fatto pensare che fosse in qualche modo un segno del Padre Eterno che lo volesse indirizzare verso le cose importanti della vita e far capire a cosa era destinato quando ha iniziato la sua avventura nel reality show.

Quindi Brosio ora rivela di avere una missione e cioè quella di aiutare questa popolazione e Padre Javier. Tra la commozione di tutti, Paolo ha chiesto una donazione ai presenti in studio, compresi anche gli ex naufraghi. Tutto questo ha colpito molto anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, non abituata a questo tipo di esperienze raccontante al rientro in Italia dei concorrenti, e ha espresso il desiderio di attivarsi per dare una mano in questa giusta causa.