L’Isola dei Famosi: Paolo Brosio respinge Sarah Altobello

Non sono mancate le critiche e attacchi nella settima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. I diverbi sono tanti, e nemmeno Alvin, l’inviato di questa edizione, sembra sia riuscito a far calmare i naufraghi che si trovano nella Palapa durante il duro confronto.

Per questo motivo, Alessia Marcuzzi ha voluto spostare l’attenzione su un argomento più leggero. L’ex di Francesco Facchinetti manda in onda un video di una nuova possibile coppia a “L’Isola dei Famosi“: stiamo parlando di Paolo Brosio e Sarah Altobello. Quest’ultima sembra essere interessata al giornalista, ma l’interesse non pare sia ricambiato.

Il rifiuto di Paolo Brosio

I due, oltre a condividere la passione per la religione, si concedono anche qualche battutina piccante. L’ex inviato di “Quelli che il Calcio” sembra anche apprezzare le attenzioni di Sarah Altobello, ma non vuole superare i “limiti” della sua religione. La sosia di Melania Trump, nelle ultime settimane, ha fatto un confessionale in cui dice di averci provato con Paolo Brosio.

Dopo aver visto i filmati proposti da Alessia Marcuzzi, Sarah Altobello non nasconde di provare un certo interesse per il giornalista: “Potrebbe stimolarmi l’ormone. Pur di stargli vicino faccio pure il Rosario”. Tante risate in studio, ma Paolo Brosio la liquida in questa maniera: “Sono contento di questa nuova amicizia, sono amico di tutti”. A raccogliere il messaggio ci sono Alessia Marcuzzi e Alvin, in cui sottolineano che la valletta abbia ricevuto il due di picche.

In questo frangente, non manca neanche una battutina hot di Paolo Brosio. L’opinionista Alba Parietti ha voluto lanciare una frecciatina al giornalista sportivo rivelando: “Tra il pollo e la polla cosa preferisci?”. Per un attimo il naufrago dimentica della sua castità ed esclama: “Tra il pollo e la patata?”. Scivolone che ha suscitato un mix d’imbarazzo e risate in studio.