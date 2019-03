L’Isola dei Famosi, Paolo Brosio furioso con Luca Vismara e gli altri naufraghi

Paolo Brosio è rimasto molto scottato dalla nomination di lunedì 11 marzo 2019 e sembra essere alquanto insofferente soprattutto nei confronti degli altri naufraghi. Nel daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda oggi 13 marzo 2019 su Canale 5, il giornalista è rimasto alquanto infastidito per il comportamento di Luca e degli altri naufraghi.

Tutto perchè lunedì scorso, gli isolani hanno deciso di far incontrare Marco Maddaloni e la moglie rinunciando a 48 ore di fuoco, ma Brosio non sembrava essere molto d’accordo con questa scelta. Luca Vismara però ha deciso di provare ad accendere nuovamente il fuoco con l’aiuto degli occhiali del giornalista che però erano dentro la sua sacca.

Invitata da tutti gli altri naufraghi, Sarah Altobello si è sacrificata prendendo gli occhiali di Paolo senza chiedergli il permesso ma soprattutto mentre il giornalista era intento a pescare. Non appena tornato sulla spiaggia però, Brosio ha inizialmente voluto sapere come i colleghi naufraghi erano riusciti ad accendere il fuoco e non appena ha saputo che era stato anche grazie ai suoi occhiali si è infuriato moltissimo.

L’uomo non ha minimamente ringraziato i ragazzi per aver riacceso il fuoco ma bensì si è detto molto infastidito dal fatto che per accenderlo abbiano messo mani nella sua sacca privata. Luca Vismara ha cercato di mediare in ogni modo sottolineando che i due avevano già parlato la mattina stessa su un eventuale utilizzo degli occhiali ma senza ottenere risultati.

Paolo oltretutto ha voluto incolpare l’ex cantante di Amici del gesto compiuto definendolo altresì furbo ed interessato ad agire solamente per il suo bene all’interno del reality. Vismara invece è più che convinto che lo stesso Brosio se la sia presa troppo per essere stato mandato per la prima volta in nomination ad un passo dalla fine de L’Isola dei Famosi.