L’Isola dei Famosi, Paolo Brosio fa una battuta su Barbara D’Urso

Nel corso della sesta puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, si è parlato del presunto tradimento di Karin Trentini nei confronti di Riccardo Fogli. Il gossip è stato prima lanciato dal magazine di Fabrizio Corona e poi discusso negli studi di “Pomeriggio Cinque“.

Una volta saputo del gossip, Riccardo Fogli ha ammesso di non credere a queste notizie dando massima fiducia a sua moglie. Karin è comunque volata in Honduras per riabbracciarlo e spiegargli cosa sta accadendo in Italia. Ma al cantante le chiacchiere sembrano non interessargli molto e preferisce passare quei minuti insieme scambiandosi dei baci.

Le parole di Paolo Brosio

Il giornalista e scrittore ha voluto fare una piccola affermazione sulla questione amorosa tra Riccardo Fogli e Karin Trentini, lanciando una battuta alla conduttrice di “Pomeriggio Cinque“: “Quando sono andato in infermeria in realtà sono scappato con la moglie di Riccardo Fogli. Quindi ditelo alla D’Urso, va bene?”

Una battuta che è stata presa bene sia dai social network che dal pubblico in studio ma non da Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha infatti voluto fare un piccolo rimprovero a Paolo Brosio: “Barbara ha solo fatto vedere quello che riportavano i blog e i giornali. In realtà, anche lei aveva dei dubbi”.

Il rapporto tra Paolo Brosio e Barbara D’Urso sembra essersi incrinato da anni. In una vecchia puntata di “Domenica Live“, il giornalista che per lui il vero matrimonio è uno solo, quello tra un uomo e una donna. Nella stessa circostanza ha anche lanciato una frecciatina alla conduttrice perché, secondo lui, non si stava rispettando il suo pensiero. La D’Urso ha subito risposto al giornalista, affermando che nel suo programma tutti hanno diritto di parlare, ma che non avrebbe potuto permettere di passare il messaggio dato da lui.