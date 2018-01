L’Isola dei Famosi, Paola, Filippo e Jonathan deridono Monte e Ferri: "Sembrano del trono gay"

Marco Ferri all’Isola dei Famosi è stato nominato all’unanimità da tutti i naufraghi, ma fortunatamente ha trovato complicità e supporto in Francesco Monte, che lo ha incitato e incoraggiato a non deprimersi portandolo con sé sull’Isola del Meor. Monte, che ha conquistato l’immunità durante la sfida, ha nominato Eva Henger che, come è noto, ha gridato al complotto.

Francesco Monte e Marco Ferri hanno trovato un discreto feeling e stanno passando molto tempo insieme sull’Isola. Alcuni naufraghi si sono divertiti a ironizzare sulla loro appena nata amicizia: Paola Di Benedetto ha aperto le danze: “Sembra che stiano facendo un’esterna” e Filippo Nardi: “Sì, il trono gay”. Jonathan non poteva esimersi dal convergere nel delizioso dibattito: “Il trono gay, dimmi chi corteggia e chi viene corteggiato” Filippo non ha avuto dubbi in merito “Francesca” per lui era il tronista, Marco il corteggiatore.

Monte ha difeso immeditamente Marco dicendosi dispiaciuto dopo la nomination ed ha chiesto agli altri naufraghi di dargli la possibilità di farsi conoscere. L’accanimento verso lo “sventurato” da cosa sorge?

Secondo il sito Coming Soon, sarebbe proprio il suo curriculum: il nome di Ferri non dice granchè alla tv italiana, in realtà il ragazzo è piuttosto famoso in Spagna e in America Latina dove è arrivato tra i semifinalisti di diversi reality show come Morandé con Compañia, La Divina Comida e Gran Hermano VIP 5.

Marco Ferri è nato in Italia il 28 aprile 1988 ed è figlio del difensore dell’Inter Riccardo Ferri. Nel 2008 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore ed è modello e social influencer poliglotta: parla italiano, spagnolo, inglese e vive oscillando fra Milano, Madrid e Santiago del Cile. Presenta in Spagna il programma pomeridiano Ferri a Ibiza e dal 2015 collabora ogni anno con oltre 150 aziende e marche tra Cile, Spagna e Italia. Ferri gioca, inoltre, a calcio, pratica arti marziali miste (MMA) e sci.