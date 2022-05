L’isola dei famosi, nuovi problemi di salute: Nick Luciani operato al piede, Roger Balduino ancora in ospedale

Ascolta questo articolo

La situazione dei naufraghi in Honduras continua a peggiorare. Dopo il brutto infortunio avuto da Roger Balduino, che lo ha costretto ad andare in ospedale dopo la prova dell’orologio honduregno, anche Nick Luciani si è dovuto fermare a causa di un pezzo di corallo.

A riportare questa notizia è l’inviato Alvin durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi”: “Volevo darvi solo tre piccoli aggiornamenti. Avete avuto modo di vedere che ci ha appena raggiunti Nick che è con le stampelle isolane perché purtroppo ha avuto un piccolo intervento al piede in quanto un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”.

Ci tiene a sottolineare che fortunatamente l’operazione, fatta nella mattinata di ieri, è andata a buon fine. Per questo motivo dovrebbe riposare solamente per pochi giorni prima di rientrare a pieno regime nel gioco, come svelato dallo stesso Nick che presentandosi in stampelle rivela di star bene.

Le condizioni di Roger Balduino

Fino a poche ore prima della puntata in molti erano preoccupati per le condizioni di Roger. Il naufrago infatti è stato trasportato via in aereo dall’Honduras dopo la prova di Clemente Russo, e gli unici aggiornamenti ricevuti dal pubblico sono stati quelli di Alvin su Instagram.

Nella diretta quindi si parla anche di Roger, ove anche in questa circostanza Alvin ha dato delle belle notizie anticipando il suo ritorno nei prossimi giorni: “Un altro aggiornamento. Roger ha subito una piccola distorsione invertendo il piede, una inversione interna. Qualche giorno di riposo, la ripresa sta andando molto bene. Tra poco credo lo vedremo“.

Infine, come riporta “Novella 2000“, anche Guendalina Tavassi sarebbe stata poco bene che però si è risolto nel giro di pochi giorni, ove la diretta interessata rivela di star bene e carica per questa avventura.