L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis parla dei Rodríguez: "Gustavo un signore, Jeremias provoca nel contesto del gioco"

Durante la puntata del 14 aprile de “L’isola dei famosi” arriva un nuovo confronto con protagonisti Jeremias Rodríguez e Nicolas Vaporidis. Il rapporto tra i due non è mai decollato, ma in questa diretta l’attore ha provato ad accorciare le distanze, andando però a sbattere contro un muro.

Difatti il fratello di Belén, nel momento del confronto organizzato da Ilary Blasi, cerca di sviare a ogni domanda della conduttrice, mentre in maniera piuttosto sorprendente Nicolas ha voluto spezzare una lancia a favore sia di Jeremias che in particolar modo di Gustavo.

Il faccia a faccia tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodríguez

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, Jeremias non ha avuto la minima intenzione di chiarirsi con Nicolas, rispondendo in maniera piuttosto stizzita a Ilary Blasi: “Non ho nulla da dire. Mi va bene così, tutto quello che ha detto. Avete ragione sempre. Non ho nulla da dire. Chiedo scusa all’Italia. Non ho nulla da dire”.

Nicolas invece prova ad accorciare le distanze con i Rodríguez, prendendo le difese di entrambi: “Non sto facendo una battaglia contro Jeremias e Gustavo, l’energia di Gustavo era positiva, gli ho riconosciuto di essere un signore perché più volte mi ha chiesto come stavo. Semplicemente non ci siamo trovati. È vero che Jeremias provoca, ma sempre nel contesto del gioco, non è che per strada mi minaccia con un machete. Non ci sarebbe bisogno di provocare, perché è un ragazzo molto intelligente. Dovrebbe mettere l’intelligenza al servizio della comunità”.

L’attore tra l’altro apre a un incontro futuro, affermando di essere pronto a prendersi una birra con lui dopo l’avventura in Honduras. Attualmente il problema resta la testardaggine di Jeremias, che sembra poco propenso a dare una seconda occasione a Vaporidis, ma entrambi hanno comunque tutto il tempo davanti per cercare di trovare un punto in comune.