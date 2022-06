L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis non si gode la finale: "Senza Edoardo non è la stessa cosa"

Ascolta questo articolo

L’addio di Edoardo Tavassi, avvenuto a causa di un infortunio al ginocchio, è al centro dell’attenzione dei fan de “L’isola dei famosi“. I fan infatti avrebbero sperato di vederlo in finale insieme ai suoi amici, tra cui spicca Nicolas Vaporidis, ma ha dovuto rinunciare a una settimana esatta dal fatidico traguardo.

Questo abbandono però viene aspramente criticato dalla famiglia Tavassi. La sorella Guendalina, insieme alla madre, su Instagram e in varie interviste hanno dichiarato come Edoardo in realtà sia stato costretto a lasciare l’Honduras, dal momento che lui avrebbe fatto tutto il possibile per poter resistere questa settimana.

Lo sfogo di Nicolas Vaporidis

Proprio Nicolas, come si è potuto vedere durante l’ultimo daytime de “L’isola dei famosi”, sembra essere quello più disperato dall’addio del suo amico. Parlando con Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis il protagonista di “Notte prima degli esami” spiega alle sue amiche di aver fantasticato per svariate settimane insieme ad Edoardo di come si sarebbero goduti insieme la finale del programma.

“93 giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a 6 giorni dalla fine… vaffanc*lo” spiega Nicolas come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” ove l’attore ancora oggi non si capacita del suo addio: “Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo“.

L’attore infatti dichiara di alcuni loro progetti fatti nelle settimane passate in Honduras: “Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato”.