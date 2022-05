L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis non crede alle lacrime di Marialaura De Vitis: "Stratega e furbacchiona"

Ascolta questo articolo

Durante l’ultimo daytime de “L’isola dei famosi“, i telespettatori assistono a un crollo emotivo di Marialaura De Vitis, una delle ultime naufraghe sbarcate in Honduras. L’ex fidanzata di Paolo Brosio rivela, immediatamente dopo la diretta, di essere rimasta delusa per la nomination ricevuta da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi, che considera rispettivamente come un punto di riferimento e un amico.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, solamente Edoardo ed Estefania Bernal sembrano credere alle lacrime di Marialaura, mentre gli altri naufraghi sembrano un po’ più sospettosi. Tra essi troviamo Nicolas Vaporidis che, sfogandosi con il gruppo, dichiara di aver strumentalizzato la questione solamente per cercare di salvarsi al televoto contro Roger Balduino.

Lo sfogo di Nicolas Vaporidis

“Se vuoi le faccio scendere anche io… Siamo tutti attori” afferma con decisione Nicolas durante una chiacchierata con il suo amico Edoardo: “Queste cose così un po’ ‘emotional’, ste robe primo piano su di te con la lacrima… io credo che lo sfogo di Marialaura sia uno sfogo strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere a compassione chi la guarda”.

Marialaura cerca immediatamente di difendersi dichiarando di non essere mai riuscita a mostrare le proprie emozioni in Honduras e quindi, avendo represso tutto, una volta che inizia a parlare delle sue problematiche inizia a scoppiare in lacrime.

Tra l’altro la naufraga afferma di esserci rimasta male per essere stata giudicata una falsa da Nicolas, ma in questo caso Vaporidis si difende: “Ma chi ti ha detto falsa? Io però voglio sapere se la persona che ho davanti, la persona che sta continuando a convivere insieme a noi, è una persona che a volte ci marcia su quelle cose oppure è veramente così”.

Sempre come riportato da “Isa & Chia” durante il confessionale Nicolas continua imperterrito per la sua strada, rivelando che le sue lacrime sono: “Più che altro una strategia. Questa strategia a me non piace. Io considero Marialaura in questo momento, sotto nomination, una bravissima furbacchiona“.