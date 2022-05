L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis è una furia: "Blind è senza personalità, i coniugi Russo due opportunisti"

Ascolta questo articolo

Il vero protagonista di questa edizione de “L’isola dei famosi” è sicuramente Nicolas Vaporidis. L’attore difatti ha preso immediatamente le redini del programma mettendosi al centro delle dinamiche con dapprima una diatriba insieme a Jeremias Rodriguez, durata fino a quando l’argentino non ha deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras.

Per l’attore comunque la situazione resta tesa anche a causa del cattivo rapporto che tiene con gli altri naufraghi, e le vere amicizie per lui si contano su una mano. Durante l’ultima puntata del 2 maggio Nicolas Vaporidis si scontra anche contro Blind e Laura Maddaloni insieme al marito Clemente Russo.

Lo sfogo di Nicolas Vaporidis

Il gruppo infatti sembra essere ormai spaccato in due, ove Alessandro Iannoni viene accusato di essere un doppiogiochista da Clemente: “Mangia da loro e dorme da noi (…) Da casa l’hanno capito”. Vladimir Luxuria però non ci sta, dal momento che invita lo sportivo a non parlare a nome di tutti gli italiani.

Le stesse accuse vengono fatte anche a Nicolas ma il naufrago, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, risponde immediatamente a tono: “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti. Laura e Clemente sono diventati dei nemici, ci sono rimasto male. Penso che siano due opportunisti, non hanno nulla di sportivo e vogliono vincere a tutti i costi”. Nella circostanza Blind rivela di essere ormai stufo di ricevere soltanto delle offese: “Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io”.

A prendere le difese di Nicolas ci pensa Guendalina Tavassi, in cui etichetta la famiglia Russo di essere dei doppiogiochisti, falsi e bugiardi, e che stanno cercando in tutti i modi di vincere mettendo addirittura a repentaglio l’armonia dai due gruppi in Honduras.

Si ritorna poi da Alessandro, ove dapprima viene difeso dalla madre e poi commenta le accuse ricevute nei suoi confronti: “Essere doppio giochisti non è andare a dormire da un’altra parte. Non vado a piangere da mammina, ma semplicemente ci ho pensato una notte”.