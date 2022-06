L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis è il primo finalista

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Nicolas Vaporidis è tra i naufraghi più quotati per la vittoria finale de "L'isola dei famosi", e di certo non mi meraviglia che sia riuscito a vincere al televoto con Carmen Di Pietro, ove anche quest'ultima viene apprezzata dal pubblico. L'attore ora ha davvero tutte le carte in regola per poter vincere.