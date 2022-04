L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis contro tutti: "A voi piace far vedere le nostre miserie"

L’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda su Canale 5 nella giornata del 31 marzo, ha visto come protagonista Nicolas Vaporidis. L’attore tra l’altro è riuscito ad attirare alcune critiche sul proprio conto a causa di alcune presunte accuse di favoreggiamento dette da Floriana Secondi.

In questa circostanza invece l’attore si intrattiene in un lungo litigio con Vladimir Luxuria a causa dell’ultima coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due coniugi si sono scagliati proprio nei confronti di Nicolas Vaporidis, accusandoli di essere stato manipolato da alcune persone.

Lo sfogo di Nicolas Vaporidis

L’attore giustifica la sua nomination dichiarando che, secondo il suo pensiero, Clemente Russo e la moglie sarebbero riusciti in maniera piuttosto facile a eliminare al televoto Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, ammettendo di non avere un buon parere sulla coppia formata da madre e figlio.

La Luxuria come riporta testualmente “Fanpage”, ascoltando le sue parole, cerca di ironizzarci sopra: “Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia russa e che la sua giustificazione sia farlo” ma Vaporidis non la prende benissimo: “Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c’è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare”.

Vladimir Luxuria, ove poi si aggiunge anche Ilary Blasi, continuano a stuzzicare Nicolas che afferma: “La verità è che a voi piace far vedere le nostre miserie, che litighiamo per un pezzo di cocco. Potevano vedere delle persone che lottavano per la sopravvivenza ma si vede che al pubblico piace il trash”.

La scintilla che fa traboccare il vaso è quando il naufrago, continuando a chiacchierare con Vladimir, continua a chiamarlo con il pronome maschile. L’opinionista infatti, senza peli sulla lingua, fa capire di non apprezzare l’atteggiamento tenuto da Nicolas e continua ad attaccarlo.