L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis contro Nick Luciani: "È un giocatore molto furbo"

Ascolta questo articolo

Una puntata ricca di colpi di scena per Nick Luciani, uno dei naufraghi dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi” in onda su Canale 5. Il cantante dei “Cugini di Campagna” dopo aver litigato con Edoardo Tavassi a inizio diretta, si scontra duramente con il suo ormai ex amico Nicolas Vaporidis.

Secondo l’attore di “Notte prima degli esami” nell’ultimo periodo Nick Luciani starebbe adottando una sorta di strategia per andare il più avanti possibile nel reality, accusandolo di non riconoscerlo più. Alle polemiche tra l’altro si aggiunge anche Carmen Di Pietro, con cui il cantante ha avuto già una diatriba durante l’ultima settimana.

Le accuse di Nicolas Vaporidis

L’attore, come riportato testualmente dal sito “La nostra Tv“, sempre senza peli sulla lingua lo attacca: “Ha sorpreso a tutti… È sempre stato fuori da tutte le situazioni… Ha fatto una ripicca quando è stata danneggiata la tenda del fuoco per accusare Edoardo e Mercedesz. Lui non ti parla, lui ti parla solo se gli conviene, è un giocatore molto furbo“.

Ovviamente Nick smentisce categoricamente di essere una stratega, rivelando di aver buttato solamente una idea quando ha parlato di razionare il riso: “Avevo fatto solo una proposta e mi avete attaccato in maniera sbagliata… Se ho alzato la voce è per il modo in cui mi avete aggredito. Loro però ti danno contro sempre in una maniera sbagliata… Fanno sembrare che io li attacchi, ma non è così”.

Nella discussione tra l’altro è rientrata anche Carmen Di Pietro, ove afferma che Nick Luciani ha cambiato completamente il suo modo di fare dopo essere passato in infermeria. Il cantante infatti andò dal medico in Honduras e si sarebbe stato sottoposto ad un piccolo intervento al piede in quanto la ferita si era infettata, come confermato anche da Alvin smentendo però che fosse qualcosa di grave.