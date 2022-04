L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis chiede scusa a Vladimir Luxuria

La scorsa settimana Nicolas Vaporidis, uno dei concorrenti de “L’isola dei famosi“, ha fatto parlare di se per alcune affermazioni poco carine nei confronti di Vladimir Luxuria. L’attore infatti si è riferita all’opinionista al maschile, venendo così attaccato duramente dall’ex parlamentare.

Nelle varie interviste la Luxuria ha comunque aperto al perdono nei confronti di Nicolas, affermando di essere pronta a fare un passo avanti in caso di sue scuse. Durante la diretta del 4 aprile Vaporidis cerca di ritrattare sulle proprie dichiarazioni, rivelando di essere molto dispiaciuto per essersi lasciato con un atteggiamento poco corretto.

Le scuse di Nicolas Vaporidis

Come riportato testualmente dal sito “Biccy”, Nicolas dichiara: “Vorrei dire una cosa a Vlady se posso. Per quello che è successo l’altra volta. Io mi vorrei tanto scusare. Perché poi presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male quello che succede. Io mi scuso se ti ho mancato di rispetto e non era assolutamente mia intenzione“.

Successivamente non si risparmia con i complimenti nei confronti dell’opinionista di Canale 5: “Credo che tu sia una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere e la comunità LGBT. Spero di non averti offeso dicendoti caro. Non era mia intenzione, anzi, io sono uno dei più forti sostenitori di questo e della libertà e te lo posso giurare su tutto quello che ho di più caro”.

Vladimir accetta immediatamente le sue scuse, chiudendo un caso che comunque dura meno di sette giorni. L’opinionista rivela di sapere benissimo che Nicolas, negli anni passati, è stato molto vicino alla lotta per la comunità LGBT, sottolineando di essere venuta a conoscenza del suo film “Outing – Fidanzati per sbaglio” in cui si parla di una storia tra omosessuali. Non nasconde di essersi offesa per le sue parole, ma vuole metterci una pietra sopra incontrandolo una volta finita la sua avventura in Honduras.