L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis attacca Jeremias: "È una persona aggressiva e vendicativa"

Nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi” Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez si sono resi protagonisti di uno scontro abbastanza duro. I due naufraghi, che hanno avuto delle scintille anche durante la scorsa settimana, hanno mostrato nuovamente tutte le loro incompatibilità caratteriali.

Il tutto inizia con una clip mostrata da Ilary Blasi, e per primo prende parola Nicolas: “È una persona aggressiva, lo ha dimostrato anche nei giorni successivi… Tra l’altro è vendicativo, litigioso e cerca pretesti per discutere in ogni occasioni. Questo è occhio per occhio dente per dente nel 2022″.

L’attacco dell’attore però non si ferma qui: “Ti dice perdono ma non dimentico e alla prima occasione ti punisce. Con me non so quale sia il suo problema, io oggi di questo uomo qui, che inizialmente trovavo anche intelligente, ho chiuso i rapporti”.

Successivamente arriva la risposta di Jeremias, ove afferma che sarebbe Nicolas la persona aggressiva sottolineando come abbia sbagliato più volte in questi giorni. Il fratello di Belen ricorda all’attore di trovarsi all’interno di un gioco, ammettendo di aver escluso la sua coppia soltanto perché ci ha litigato il giorno prima, affermando il suo rammarico per l’accanimento sulla sua persona.

Il faccia a faccia continua, dove Nicolas ammette di non essersela presa per la nomination di Jeremias ma per il modo di come è nato il tutto: “Il problema è ciò che è nato nei giorni successivi. È uno attaccabrighe, cerca continuamente il pretesto per litigare con tutti, particolarmente con me. Facciamo questo, io ho smesso di parlarci e ognuno al suo posto”.

Lo scontro continua per altri cinque minuti, ma alla fine Nicolas e Jeremias non riescono a trovare la quadra e di chiarirsi sulle loro incomprensioni. Al momento la distanza di pensiero da parte di entrambi sembra impossibile da riavvicinare, ma non va escluso che possano trovare una sorta di chiarimento nei prossimi giorni.