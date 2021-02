"L’isola dei famosi": Nicola Vivarelli svela se parteciperà al reality

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” entra sempre più nel vivo. Sicuramente diverse incertezze vi sono, come la data di partenza (nelle ultime ore sembra essere slittata ancora), chi sarà l’inviato, gli opinionisti in studio e i nomi dei vip che partiranno alla volta dell’Honduras. Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi e al momento sembra essere l’unica certezza.

Si è partiti con Asia Argento naufraga, ma la figlia di Dario Argento ha poi smentito la sua presenza. A ruota, diversi nomi accostati al reality della sopravvivenza hanno dichiarato che non parteciperanno e così sembra che gli addetti ai lavori siano ancora in alto mare. E’ chiaro che sono giorni concitati e alla fine, il cast prenderà comunque forma.

Per ogni edizione di un reality che si rispetti, vengono accostati anche nomi di personaggi provenienti dal mondo di “Uomini e Donne”. Se per l’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”, gli ex tronisti Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini hanno vissuto nella casa più spiata d’Italia; all’edizione de “L’isola dei famosi” vengono accostati i nomi di due ex protagonisti del trono over: Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli.

Giorgio e Nicola hanno in comune la frequentazione con Gemma Galgani e mentre Manetti ha svelato di recente la sua posizione in merito all’eventuale partecipazione a “L’isola dei famosi”, Vivarelli lo ha fatto adesso. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Uomini e Donne”, Sirius è uscito allo scoperto raccontando come stanno davvero le cose.

Il giovane ha dichiarato che legge sul web il suo accostamento al reality condotto dalla Blasi, ma che non è mai stato contattato da nessuno. Dunque, Vivarelli non prenderà parte a “L’isola dei famosi” e non sarà uno dei naufraghi che partirà alla volta dell’Honduras. Mai dire mai però, forse qualche sorpresa dell’ultimo minuto potrebbe accadere. Nel mentre, la certezza è che Nicola continuerà col suo lavoro di ufficiale della Marina Mercantile.