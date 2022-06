L’isola dei famosi, Nick Luciani contro Nicolas Vaporidis durante un fuorionda: "Non ti sopporto più"

Ascolta questo articolo

Oramai è rottura totale tra Nick Luciani e Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Il cantante tra l’altro ha avuto una furente lite anche durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 6 giugno su Canale 5, in cui sono piovute delle accuse pesanti.

In particolar modo Nicolas Vaporidis accusa Nick di essere un grande stratega, rivelando che ultimamente è cambiato molto. Carmen Di Pietro ci mette del suo, sottolineando di averlo visto diverso dopo la sua visita in infermeria a causa di un infortunio alla caviglia.

Lo sfogo choc di Nick Luciani

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” durante l’ultimo daytime in cui viene mostrato un fuorionda, Nick dimostra di non aver preso benissimo le accuse di Nicolas: “Ragazzi con Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto. Comanda sempre lui. Gestisce tutto. Perciò alla fine abbiamo sempre avuto un capo nascosto. C’è sempre stato tra di noi questo che voleva decidere tutto”.

Ovviamente arriva anche la risposta di Nicolas, in cui rivela a Nick di essere reso protagonista di questa sfuriata soprattutto dopo le ultime vicissitudini successe nella diretta di lunedì: “Pensa quanto fastidio dai tu a noi con queste frasi brutte che ripeti. Mi dai una pista a cosa? A fare l’arco con le frecce? La zattera che affonda? La tenda bucata? A cosa mi dai una pista? Cosa hai fatto qui sull’isola? Che cosa fai? Ti ho mai detto qualcosa? Te so mai venuto a dire qualcosa? Tutto per una capanna con i buchi. Ma guarda che caos che stai creando”.

I due, fino a questo momento, non hanno ancora fatto pace ma, per come si sta evolvendo la situazione, pare ormai assai difficile rivederlo a fare gruppo insieme a Nicolas, Carmen ed Edoardo.