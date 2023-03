L’isola dei famosi, nel cast ci sarà anche Giulia Salemi: l’indiscrezione

Attualmente in casa Mediaset si sta lavorando al massimo per terminare al meglio le ultime settimane legate al “Grande Fratello Vip“. Ormai i giochi sono del tutto conclusi e, salvo clamorosi colpi di scena piuttosto improbabili, nelle prossime puntate non dovrebbero entrare nuovi concorrenti oppure ospiti.

Intanto la rete sta lavorando per il futuro, mettendosi come obbiettivo la preparazione della nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Tra l’altro il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, ha annunciato nelle scorse settimane che Ilary Blasi sarebbe pronta a ritornare in TV con una intervista a “Verissimo”, condotta dalla sua amica Silvia Toffanin, per parlare sia del reality show ma anche della rottura con Francesco Totti.

Le ultime indiscrezioni su “L’isola dei famosi”

A oggi, oltre alla conduzione di Ilary Blasi, non si hanno molte news sul cast. Secondo alcune voci i due opinionisti dovrebbero essere Enrico Papi e Vladimir Luxuria, mentre resta ancora del tutto sconosciuto il nome di chi possa diventare l’inviato in Honduras.

Intanto, proprio nelle ultime ore, la pagina Instagram di “Pipol TV” ha dato praticamente per certo la partecipazione di un’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” nel cast dell’isola: “Ufficiale: nel cast della nuova Isola dei Famosi, sempre condotta da Ilary Blasi, tra i naufraghi, pronti a sbarcare in Honduras, si aggiungono lo speaker Marco Mazzoli (che dopo un ‘ni’ ha accettato) e la tiktoker e influencer Giulia Salemi“.

Sono invece, come riportato dal sito “Blog Tivvù“, gli altri quattordici nomi accostati al cast del reality, ove tra essi troviamo il giornalista Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Gianmarco Onestini, Marco Predolin, Paolo Noise ed Elga e Serena Enardu.

Si tratta comunque di voci non confermate dalla diretta interessata, ma sicuramente il possibile ingresso di Giulia Salemi nel cast de “L’isola dei famosi” può essere un importante acquisto per il programma condotto da Ilary Blasi.