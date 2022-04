L’isola dei famosi, naufrago a rischio squalifica a causa di una bestemmia

Il gruppo dei I Cugini di Campagna, composti in questa circostanza da Silvano Michetti e Nick Luciani, hanno fatto finalmente il loro ingresso a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nonostante siano entrati da poche ore, Silvano Michetti rischia di essere squalificato dal programma. Tantissimi utenti di Twitter, come poi riportato dopo testualmente dal sito “Tv Blog“, hanno beccato Silvano esclamare una bestemmia pochi secondi dopo poco la sua presentazione.

Silvano Michetti potrebbe essere squalificato

Il sito “Tv Blog” ha infatti riportato: “Gli utenti del web hanno catturato un breve filmato con protagonista una delle new entry di questa settimana. Silvano Michetti che, assieme a Nick Luciani, rappresenta in Honduras, il quartetto de ‘I cugini di campagna’ si è lasciato andare (forse?!) ad un’espressione infelice che ha tutta l’aria di una bestemmia“.

Il video comunque va analizzato per bene da parte degli autori della trasmissione, dal momento che Silvano sembra poter aver esclamato “Santo Dio” che, se fosse davvero così, non si tratterebbe di una bestemmia poiché non si tratta di un’ingiuria o un epiteto offensivo riferito a Dio o ai santi.

Ovviamente nel giro di pochi minuti sia la trasmissione che Silvano, insieme ovviamente ai I Cugini di Campagna, sono arrivati in tendenza su Twitter: “La bestemmia più veloce di in concorrente in un reality, manco il tempo di entrare, spettacolo” oppure un altro utente dichiara: “Il cugino di campagna che si è fatto un mese di quarantena entrando dopo due settimane e in cinque minuti di numero già bestemmia in diretta CHI COME LUI”.

Di certo nelle prossime ore potrebbe arrivare un comunicato da parte de “L’isola dei famosi”, giacché in tanti stanno chiedendo di prendere dei provvedimenti almeno nei confronti di Silvano.