L’isola dei famosi, naufraghi contro Licia Nunez: "Ecco come ha vinto la prova leader"

Continuano a esserci dei litigi tra i naufraghi de “L’isola dei famosi“. Uno dei concorrenti più controversi di questa edizione del reality show è stato Jeremias Rodriguez, che ha litigato sia con Nicola Vaporidis ed i fratelli Tavassi, ma il fratello di Belen ha deciso di abbandonare durante l’ultima diretta di lunedì.

I nervi tesi in realtà sono stati accentuati anche dalla creazione delle tribù, denominate Cucaracha e dei Tiburón, in cui vengono fuori in maniera ancora più evidente le loro incompatibilità caratteriali. Nella giornata di ieri però, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Estefania Bernal e Roger Balduino hanno lanciato una dura accusa nei confronti di Licia Nunez.

Le accuse della coppia nei confronti di Licia

Ieri Licia viene chiamata dallo spirito dell’isola per scegliere due naufraghi, provenienti dalla sua tribù di appartenenza, da escludere dalla ricompensa (composta da un piatto di spaghetti oppure una grande ciotola da dividere con gli altri). L’attrice, per portare avanti le proprie strategie, decide di escludere Marco Cucolo e poi proprio Estefania Bernal e Roger Balduino.

La coppia però non prende benissimo questa scelta, e lancia delle dure accuse parlando della sua ultima prova vinta che le ha consentito di diventare leader: “Lei è diventata leader perché a un certo punto ci chiese dai ragazzi per favore lasciatemi vincere. Poi Alessandro l’ha fatta vincere. Poi arriviamo in Palapa e nomina noi. Va bene ci sta, ma due no. Non è che non se ne rende conto. Questa è tipo cattiveria. Io alla prima nomination sono rimasta zitta. Ma adesso, seconda volta no. Va bene che non mi piace litigare e rimango zitta, ma due no”.

Licia smentisce immediatamente questa dichiarazione, affermando di aver espresso solamente il desiderio di vincere ma di non aver mai chiesto ai naufraghi di farla trionfare di proposito. Alessandro Iannoni però prende le difese di Estefania e Roger, affermando che la naufraga avrebbe davvero avanzato questa proposta agli altri.