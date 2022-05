L’isola dei famosi, Mercedesz si avvicina a Luca Daffrè facendo arrabbiare Edoardo Tavassi: "Sono stato rimpiazzato"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Effettivamente è bastato un mezzo confronto per Mercedesz per dimenticare immediatamente Edoardo Tavassi. Forse ci stiamo sbagliando noi a pensarla in questa maniera, ma l'atteggiamento da parte della naufraga non è da incorniciare. Tra l'altro va ricordato a Eva che il bullismo è un argomento serio, ed è inutile mettere in campo questo argomento per racimolare due voti al televoto.