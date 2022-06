L’isola dei famosi, Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi: "Mi piace, mi dà la forza di andare avanti"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, due dei concorrenti de “L’isola dei famosi“, stenta a decollare. Se la naufraga sembra essere piuttosto interessata ad approfondire la conoscenza con Edo, fino a questo momento il suo desiderio non viene condiviso dal suo partner.

Edoardo infatti non ha mai nascosto di provare alcuni dubbi nei confronti di Mercedesz, sottolineando i suoi dubbi sul fatto che la figlia di Eva si sia affezionata in così breve tempo. Queste perplessità vengono condivise anche dalla sorella Guendalina, in cui ha affermato più volte di essere contraria alla loro relazione.

Le parole di Mercedesz Henger su Edoardo

Durante la diretta del 6 giugno, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, entrambi vengono portati nella tana del serpente ove rivedono gli ultimi giorni passati insieme. Edoardo dichiara che i pregiudizi nei suoi confronti sono ormai un lontano ricordo, sottolineando come di lei sia rimasta soltanto la bella persona.

Invece Mercedesz fa una confessione decisamente più importante sul naufrago parlando tra l’altro anche della sorella: “Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina. Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, spero che avrò modo di farle cambiare idea“.

Stuzzicata quindi da Ilary Blasi, che le chiede se prova un sentimento più imoortante della semplice amicizia nei confronti di Edoardo, la naufraga non si nasconde dietro a un dito: “Penso che si sia capito Ilary! A me sembra che sia lui che mi sta friendzonando”.

A entrambi poi viene fatto credere che Guendalina si trovasse in Honduras su un isolotto a parte, mentre in realtà si trova negli studi di Canale 5 e prova a benedire la coppia, nonostante le sue perplessità sulla Henger non siano ancora svanite del tutto.