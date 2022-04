L’isola dei famosi, Mercedesz Henger sbarca in Honduras: "Voglio innamorarmi. Qualcuno che potrebbe piacermi c’è"

Con lo slittamento della finale de “L’isola dei famosi” al 27 giugno, gli autori della trasmissione stanno cercando nuovi naufraghi pronti a lanciarsi in questa avventura. Nella diretta del 25 aprile intanto, dopo tante voci, viene ufficializzato l’ingresso di Mercedesz Henger.

Come riportato testualmente dal sito di “Davide Maggio”, Ilary ha chiamato nel confessionale sia Edoardo Tavassi che Alessandro Iannoni, con l’obbiettivo di trovare una nuova fidanzata ai due naufraghi. Così facendo viene mostrata la clip di Mercedesz Henger, in cui rivela di essere pronta a innamorarsi nuovamente e spiegando nei minimi dettagli l’uomo ideale nella sua vita.

“Sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi“ afferma con decisione la figlia di Eva Henger che poi aggiunge: “A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari”.

Nella clip, vista solamente da Edoardo e Alessandro e che non possono parlare con nessuno degli altri naufraghi, Mercedesz termina così il suo discorso: “La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto”.

Un gradito ritorno per Mercedesz

Per Mercedesz Henger non si tratta di un esordio a “L’isola dei famosi”, dal momento che ha preso già parte del reality show durante l’undicesima edizione condotta ai tempi da Alessia Marcuzzi insieme ai due opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini e con la partecipazione dell’inviato Alvin.

Tra l’altro quella avventura per la piccola Henger fu molto apprezzata dal pubblico, siccome riuscì a piazzarsi in terza posizione dietro al vincitore Giacobbe Fragomeni e l’ex tronista di “Uomini e Donne” oltre che l’attore de “Il Segreto” Jonás Berami.