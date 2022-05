L’isola dei famosi, Mercedesz Henger parla della madre: "L’incidente ci ha fatto riavvicinare, non parlavamo da 2 anni"

Ascolta questo articolo

Il brutto incidente di Eva Henger ha messo a serio rischio la partecipazione della figlia Mercedesz nell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“. La ragazza infatti, durante la diretta, afferma di essere stata convinta propria dalla madre a sbarcare comunque in Honduras e di godersi questa avventura.

“Ho chiesto a mia madre se preferiva che rimanessi con lei, ma lei mi ha detto di vivermi questa esperienza“ afferma con una certa commozione la ragazza che poi aggiunge: “Negli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo di distacco quasi totale. Non abbiamo parlato per 2 anni. Quando ci sono problemi di questo tipo, passa tutto in secondo piano. Tutto l’amore seppellito sotto la rabbia risbuca e la rabbia scompare”.

Tra le lacrime Mercedesz rivela come questa esperienza in Honduras potrà essere un fattore importante per poter riallacciare un rapporto con la mamma e magari avere un rapporto da vera famiglia. A sorpresa, con un videomessaggio, Eva decide di fare una sorpresa: “Sono molto orgogliosa di te. So che tra noi ci sono stati alti e bassi ma una volta tornata a casa ci abbracciamo forte”.

La causa della lite tra Mercedesz ed Eva

Nel corso degli anni Mercedesz ed Eva, sia nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” ma anche sui social network, si sono lanciate numerose frecciatine. Il tutto nasce a causa delle dure dichiarazioni fatte dall’ex attrice a luci rosse nei confronti di Lucas Peracchi, ormai ex fidanzato di Mercedesz, ove l’accusa di far vivere alla figlia una vita da succube.

Ovviamente ai tempi Mercedesz non prese benissimo questo sfogo di Eva, e quindi continuando come fatto nei mesi prima, ha tenuto sempre un rapporto freddo con la mamma. Le cose però possono cambiare dopo l’avventura a “L’isola dei famosi”, siccome entrambe sembrano intenzionato a sotterrare l’ascia di guerra.