L’isola dei famosi, Mercedesz Henger ci prova con Edoardo Tavassi ma sarebbe già fidanzata: l’indiscrezione

Prima di sbarcare in Honduras Mercedesz Henger ha fatto un simpatico video in cui, dapprima dichiara di essere single per poi sottolineare il suo desiderio di conoscere uno tra Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, i due single di questa edizione de “L’isola dei famosi“.

Alla fine Mercedesz pare aver optato su Edoardo Tavassi, come abbiamo potuto vedere sia durante i daytime che nella scorsa diretta condotta da Ilary Blasi. I due infatti sono sempre più vicini, anche se il gruppo non sembra essere del tutto felice da questo avvicinamento, come rivelato dalla sua amica Carmen Di Pietro: “Devo essere onesta…Preferivo l’Edoardo di prima… Almeno stava con me, con noi”.

Le ultime indiscrezioni su Mercedesz Henger

Intanto negli ultimi giorni stanno circolando alcune voci, piuttosto importanti, sulla vita privata di Mercedesz Henger. Durante la scorsa diretta di “Mattino Cinque“, il talk show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, il paparazzo Andrea Franco Alajmo rivela che la figlia di Eva avrebbe già un compagno.

“Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata già da diverso tempo“ ha rivelato il paparazzo come riportato testualmente dal sito “Il Fatto Quotidiano” che poi aggiunge: “Anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio, a meno che non lo abbia lasciato 10 minuti prima… È fidanzata“.

Patrizia Groppelli, opinionista di “Mattino Cinque”, rivela che non si sarebbe aspettato niente di meglio da una ragazza che ha deciso di far parte del reality nonostante le condizioni di salute della madre, ma qui il paparazzo prende le sue difese: “Lei non voleva partire, io so che l’ha convinta Eva”.

Al momento non si conosce nient’altro sulla situazione sentimentale tra Mercedesz Henger e il suo presunto fidanzato Fulvio, ma sicuramente nella prossima diretta de “L’isola dei famosi” Ilary Blasi dovrebbe indagare in merito alla situazione sentimentale della naufraga.