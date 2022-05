L’isola dei famosi, Mercedesz Henger attaccata da Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi: "Non mi fido di lei"

Ascolta questo articolo

La neoentrata Mercedesz Henger sta attirando su di se tutte le attenzioni del pubblico de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. A poche ore dalla diretta, Nicolas Vaporidis ha attaccato duramente la naufraga a causa di una nomination che, senza peli sulla lingua, ammette di digerire ben poco.

Nella diretta si parla proprio di questa discussione ove interviene anche Edoardo Tavassi, amico di Nicolas che si è avvicinato molto a Mercedesz negli ultimi giorni. Sia per l’attore che per Guendalina l’atteggiamento dell’influencer risulta sospetta venendo, tra le linee, accusata di essere un po’ stratega ed esagerata.

Gli attacchi ricevuti da Mercedesz Henger

Come riportato testualmente dal sito de “Il Mattino“, Mercedesz rivela di essere stata esclusa dal gruppo a causa della nomination fatta a Nicolas, in cui quest’ultimo interviene nella discussione: “Ho rosicato per la nomination. Essere nominato da Carmen, da Nick e da lei mi ha fatto male, tutto questo è sfociato in un suo accanimento nei miei confronti e non le si può dire nulla”.

Le accuse nei confronti di Mercedesz però non si fermano qui e Nicolas continua a calcare la mano: “Secondo me lei ha un atteggiamento forzato, comportarsi come una moglie dopo 5 giorni è un tantinello sospetto. Se fosse onesta aspetterebbe i tempi di Edoardo… visto che Mercedesz prima di entrare era anche fidanzata, secondo me è un tantino forzato“.

Mercedesz ammette che, molto probabilmente, si è affezionata fin troppo velocemente e facilmente con Edoardo, sottolineando comunque di aver ricevuto da parte sua alcuni gesti di reciprocità. Sul lato sentimentale invece dichiara di essere single da circa un anno, mentre nell’ultimo periodo ha avuto solamente due frequentazioni.

Interviene poi Edoardo, che si schiera con Nicolas: “Di lui mi fido, di lei no. Lui in due mesi mi ha dimostrato che posso fidarmi, poi se si era lasciata una settimana prima di entrare, in teoria ha fatto una clip in cui dice ‘mi piace quello’ ed era ancora fidanzata? Allora non mi fido”.