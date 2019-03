L’Isola dei Famosi: Mediaset potrebbe sospendere la prossima edizione

Il caos creato attorno al caso di Riccardo Fogli sembra ricordare molto la vicenda del canna-gate. Nella scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” infatti, la presunta “canna” di Francesco Monte svelata da Eva Henger ha portato alla rovina gli ascolti della trasmissione di Canale 5, registrando uno dei flop più clamorosi della storia del reality show.

La vicenda di Riccardo Fogli, seppure diversa, starebbe portando comunque alla rovina i piani di Mediaset. L’intervento di Fabrizio Corona nei confronti dell’ex componente dei “Pooh” non è piaciuto a nessuno, in particolare al presidente Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di licenziare dal programma il capoprogetto Cristiana Farina e gli altri autori con effetto immediato.

Futuro a rischio per la trasmissione

L’Isola dei Famosi, oltre a pagare caro sin da subito, poiché deve trovare sia il sostituto di Cristiana Farina che degli autori licenziati, rischia anche per il futuro. Infatti, secondo “Tv Blog“, il reality show dopo questa edizione potrebbe “rimanere in cantina” per alcuni anni.

Il sito parla di questa possibilità in seguito alla vicenda di Riccardo Fogli: “Tutto questo pare abbia convinto i dirigenti Mediaset a riporre il format in cantina per un bel po’ di tempo. Davvero difficile quindi pensare che nella prossima stagione televisiva ci possa essere una nuova edizione dell’Isola dei famosi”.

Oltre a questa vicenda, “L’Isola dei Famosi” rischia di chiudere per qualche anno anche a causa degli ascolti troppo bassi. Neanche la criticata presenza di Fabrizio Corona ha rialzato lo share del reality show, poiché la trasmissione ha registrato 2.846.000 spettatori pari al 16.9% di share, mentre Rai 1 con “Il Nome della Rosa” conquista il 27.4% di share con 6.501.000 spettatori. Ormai il programma non riesce più a imporsi contro la rete rivale da anni, e per questo motivo un po’ di riposo potrebbe servire per ripartire alla grande.