L’Isola dei Famosi, Mediaset decide di rivoluzionare il reality sostituendo il capoprogetto e altri autori

Lunedì 4 marzo 2019 durante la puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, abbiamo assistito allo scontro tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli che, sicuramente, è stato oggetto di polemiche e critiche non solo sul web ma anche in televisione. Molti utenti ma soprattutto personaggi famosi hanno contestato il modo in cui l’ex re dei paparazzi ha trattato il cantante arrivando anche ad accusarlo di avergli mancato di rispetto.

Le opinionista Alda D’Eusanio e Alba Parietti, si erano dissociate già durante la puntata di lunedì prendendo le distanze da Fabrizio Corona e scusandosi con tutti gli affezionati al programma. Proprio per ciò che è accaduto durante la diretta de L’Isola dei Famosi, Mediaset ha preso una decisione alquanto scioccante con un comunicato stampa messo on line oggi 6 marzo 2019.

“A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’«Isola dei famosi» hanno coinvolto Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato” si legge infatti nel comunicato che certamente fa capire quanto i toni siano stati esagerati e quanto la cosa sia stata gestita malissimo.

Purtroppo però anche lo scorso anno ci sono state molte critiche e polemiche nei confronti di Andrea Marchi soprattutto dopo l’ormai famoso caso del canna-gate e le accuse mosse da Eva Henger non solo a Monte ma soprattutto alla produzione de L’Isola dei Famosi. Quest’anno infatti Magnolia ha preferito non rinnovare il contratto del produttore che ha invece rilasciato un’intervista a Nuovo Tv.

“Lo scorso anno quando sono rientrato in Italia sono stato invitato a cena dall’amministratore delegato di Magnolia dell’epoca, che mi ha espresso tutta la sua gratitudine per come ho saputo gestire la vicenda del canna-gate e per i risultati ottenuti in termini di ascolti. Tuttavia quest’anno pur ribadendo tutta la stima che hanno nei miei confronti mi ha detto che volevano cambiare e fare qualcosa di diverso” ha infatti raccontato Marchi.